Sorpreso a spacciare si dà alla fuga: inseguito e arrestato all’Arenaccia

Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Mazzocchi hanno notato un uomo. In particolare lo hanno visto cedere, in cambio di una banconota, qualcosa ad una persona.

I poliziotti sono riusciti a bloccare l’acquirente, ma lo spacciatore è riuscito a fuggire: ne è nato un inseguimento

I poliziotti hanno quindi raggiunto e bloccato l’acquirente trovandolo in possesso di una dose di circa mezzo grammo di cocaina. Mentre lo spacciatore, alla loro vista, si è dato alla fuga a bordo di un’auto insieme ad una donna. Ne è nato un breve inseguimento terminato in via Pietro Giannone dove, visto l’intenso traffico, il fuggitivo è sceso dal veicolo per tentare di proseguire la fuga a piedi. Ma, non senza difficoltà, gli agenti sono riusciti a bloccarlo. L’hanno così trovato in possesso di 110 euro, mentre la donna di 85 euro. Inoltre, nell’autovettura sono stati rinvenuti 5 involucri contenenti circa 2,5 grammi di cocaina.

Gli agenti hanno arrestato per spaccio un 28enne di Pompei e denunciato in concorso una 26enne di Napoli

I poliziotti hanno quindi arrestato A.M., 28enne di Pompei con precedenti di polizia. L’accusa a suo carico è di spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre hanno denunciato in concorso la donna, una 26enne napoletana, per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente. Infine, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.