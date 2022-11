Spaccio in scooter a Miano, blitz della polizia: scatta l’arresto

Faceva le consegne di droga in sella allo scooter ma lo stupefacente lo teneva nascosto tra le piante in strada. Gli stratagemmi non non serviti però ad evitare l’arresto al 49enne Gaetano Cirillo che è dunque finito in manette. A catturarlo gli agenti del Commissariato di Scampia (dirigente Giovanni Bruno Mandato) che, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Miano hanno notato una persona in sella a uno scooter che, dopo essersi avvicinata ad un gruppo di ragazzi, ha ceduto qualcosa ad uno di essi in cambio di una banconota per poi allontanarsi.

I poliziotti lo hanno seguito e hanno visto l’uomo in vico Vincenzo Valente prelevare qualcosa da una busta occultata tra alcune piante a bordo strada, pertanto lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due involucri con della marijuana e 725 euro. Inoltre, hanno rinvenuto nella busta 82 involucri con 56 grammi della stessa sostanza. Cirillo è stato così arrestato con le accuse di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.