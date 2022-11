Abbattuta la casa di ‘Ciribiribì Kodak’, l’appello dell’attore non è servito

Abbattuta la casa di Davide Marotta, conosciuto come Ciribiribì Kodak. Le ruspe sono arrivate questa mattina intorno alle 8 per iniziare le operazioni di smantellamento dell’abitazione, secondo la Procura “non a norma dopo alcuni lavori di ristrutturazione effettuati al suo interno e che invade, in parte, il terreno facente parte del territorio del cimitero di Poggioreale”. L’attore ha consegnato nella giornata di sabato le chiavi dell’appartamento.

ABBATTUTA LA CASA DI “CIRIBIRIBì KODAK”, IL QUARTIERE CHIEDE GIUSTIZIA

60 anni e affetto da nanismo e invecchiamento precoce, Davide Marotta, famoso a partire dagli anni ’80 per la sua interpretazione dell’alieno “Ciribiribì Kodak” nella pubblicità del noto marchio fotografico, viveva nella casa da quando era nato, e con lui la madre 88enne, quasi disabile, e un fratello. E in quella casa la sua famiglia viveva da quasi un secolo, come dichiarato dall’attore nei giorni scorsi.

Tante le dimostrazioni di affetto e vicinanza nei confronti di Marotta, a partire dai familiari fino ai residenti del quartiere: “Abbiamo il cuore aperto – dicono –, speriamo un giorno di poter avere giustizia”.

La demolizione era già stata decisa per lo scorso 15 novembre. La demolizione, rinviata in extremis, è avvenuta stamattina. In questi giorni tanti amici di Marotta, suoi conoscenti o anche solo cittadini, si erano dati appuntamento per sostenere l’attore. Adesso vivono lì solo l’attore, il fratello, e la sua anziana madre invalida di 88 anni. Il fratello di Davide, Claudio, sperava di riuscire a ottenere un condono perché, a suo dire, grazie a quello verrebbe chiusa l’intera vicenda.