Lite finisce nel sangue in Campania, interviene per difendere il figlio e spara a 2 persone

Momenti di terrore quelli vissuti nel tardo pomeriggio di ieri a Montesarchio, in provincia di Benevento. In contrada Cirignano, un uomo del posto è intervenuto durante una lite che riguardava il figlio. L’uomo, a quel punto, ha sparato contro l’interlocutore del figlio colpendolo al petto. Anche un’altra persona, sempre presente in zona, è stata raggiunta da due proiettili alle gambe. Non è ancora chiaro se quest’ultima, però, si trovasse in compagnia dell’altro ferito o se fosse un semplice passante.

Le condizioni

Sul posto tempestivo l’intervento dei soccorsi del 118, che hanno trasportato i due feriti all’ospedale Rummo di Benevento. Uno di questi, quello ferito al petto, è in gravi condizioni di salute, in prognosi riservata: l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Il commerciante che invece ha sparato, è stato rintracciato e interrogato dai carabinieri dopo il trasporto in caserma.

A coordinare le indagini i magistrati della Procura di Benevento: probabile che il commerciante venga sottoposto alla prova dello stub, per verificare – riporta Fanpage – se sia stato effettivamente lui a premere il grilletto.