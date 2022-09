Sposa abbandonata prima del matrimonio, ma non rinuncia al banchetto

Kayley Stead è stata abbandonata all’altare dal futuro marito Kallum Norton. Nonostante il brutto gesto la sposa mancata non ha voluto rinunciare alla festa nuziale per la quale aveva speso più di 13mila euro. Dunque la 27enne ha fatto svolgere i festeggiamenti come da programma: il pranzo, i balli e persino il servizio fotografico. “Avevo speso tanti soldi, non vedevo l’ora di mangiare, ballare con mio padre, passare del tempo con la mia famiglia, quindi perché no? Ci sono stati comunque tanti momenti speciali”, ha commentato la ragazza gallese al Sun.

I due avevano una relazione dal 2018m ma Stead ha saputo che Norton non si sarebbe presentato al matrimonio a poche ore dalle nozze. “Uno dei testimoni dello sposo ha contattato il mio migliore amico e gli ha detto che Kallum se n’era andato – ha raccontato la donna -. Ero disperata. Poi, per scherzo, il fotografo mi ha detto: ‘Perché non festeggi comunque? Hai speso tanti soldi, non li riavrai indietro‘”.

Inizialmente gli invitati hanno pianto dopo aver appreso la notizia, poi hanno iniziato a godersi il banchetto. “Dopo aver scoperto che Kallum non sarebbe venuto al matrimonio, ho deciso che non volevo ricordare quella giornata come un giorno triste“, ha concluso Stead. Gli amici della 27enne hanno lanciato una raccolta fondi per recuperare almeno una parte delle spese.