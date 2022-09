Napoli piange l’avvocato Gaetano Baccari: “Un dolore immenso”

Lutto a Napoli per la scomparsa di Gaetano Baccari, avvocato penalista molto noto in città. Tantissimi i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia, segno di come fosse stimato e ben voluto da clienti e colleghi. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15.30 presso la Chiesa di Nostra Signora di Fatima sita in via Piave.

A dare il triste annuncio è la pagina Facebook Camera Penale Napoli: “Abbiamo appreso con sgomento e dolore della scomparsa dell’avv. Gaetano Baccari. La comunità dei penalisti si stringe intorno al dolore della famiglia e di coloro che lo conoscevano come collega serio e preparato, sempre disponibile e cordiale con tutti. Rip”. “Riposi in pace” è il commento di Catello Maresca.

“Un grande professionista. Un uomo dalle spiccate doti umane. Ha patrocinato diversi processi, tra cui quello relativo ad Aniello Mormile che andò contromano in Tangenziale. Si è sempre dedicato anche alla difesa d’ufficio, svolgendo il suo lavoro con impeccabile impegno. Un dolore immenso per chi, come me, aveva l’onore di lavorarci nello stesso studio. Un fratello maggiore, un vero punto di riferimento nella professione e nella vita” le toccanti parole del collega e amico Gaetano Porto.