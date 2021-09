Il Grande Fratello Vip 6 partirà questa sera e sono già scoppiate le prime polemiche per i concorrenti. C’è anche un vincitore annunciato secondo i bookmakers, mentre alcuni membri del cast non sarebbero bene accetti dalla maggior parte degli utenti del web. Il reality più longevo della televisione torna questa sera sempre su Canale Cinque.

Grande Fratello Vip, il vincitore

Nelle ultime ore è venuto fuori il nome del probabile vincitore di questa edizione. Tra coloro che sono pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà spicca Manuel Bortuzzo, il 22enne triestino, promessa del nuoto, rimasto paralizzato a 20 anni in seguito ad una sparatoria. Sarebbe lui il favorito. E sul web nelle ultime ore è montata un po’ la polemica. “Sembra tutto già scritto”, si legge. E ancora: “Hanno già deciso il vincitore”.

Grande Fratello Vip, le polemiche

Il meno favorito per gli scommettitori è Tommaso Eletti, il ragazzo di Temptation Island che ha fatto scoppiare le prime polemiche. Per molti non rappresenta un buon esempio e ha ricevuto il premio di partecipare al Grande Fratello Vip per il suo comportamento scorretto nei confronti della fidanzata e della sua gelosia patologica.

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, ci sono anche la Fico e l’ex di Belen

Il Grande Fratello Vip, giunto ormai alla sua sesta edizione, sta per tornare. Il sipario si alzerà questa sera su Canale 5. Alla conduzione confermatissimo Alfonso Signorini che, la scorsa settimana, sulla copertina di Tv, Sorrisi e Canzoni ha posato insieme ai nuovi concorrenti.

​Nella foto di copertina che mostra il conduttore circondato dai prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia ci sono Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.