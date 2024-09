Strage di Paderno, il 17enne: “Papà urlava di chiamare i soccorsi, l’ho accoltellato alle spalle”

A chi lo interroga sembra un ragazzo intelligente, forse più della media, e la sua appare come una confessione autentica. Ma è un racconto vuoto, desolante davanti a tanto orrore. Il 17enne sembra non avere gli strumenti per spiegare cosa sia davvero quel “disagio interiore”. Non parla di bullismo, di sessualità, di problemi con le droghe. È come se tutto fosse racchiuso in quella sensazione.

Il ragazzo ha poi parlato del debito in matematica che avrebbe dovuto recuperare proprio nei giorni della strage, della sua volontà di arruolarsi in Ucraina e della «musica triste» che ascoltava, in particolare i Beatles, ma non ha attribuito a nessuna di queste circostanze la motivazione del delitto.

La sequenza della strage

Nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre la famiglia aveva da poco salutato i parenti che si erano riuniti nella villetta di via Anzio per festeggiare il 51esimo compleanno di Fabio. Il 17enne è tornato in camera sua ma non si è addormentato. Poco dopo l’1.30 è andato in cucina, ha preso un coltello dal ceppo e si è scagliato sul corpo addormentato del fratello Lorenzo, che divideva la stanza con lui. Il ragazzino è stato svegliato dai primi fendenti, forse è riuscito a richiamare l’attenzione dei genitori prima che il fratello lo colpisse “soprattutto nella zona del collo”.