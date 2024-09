Controlli ai mezzi pesanti a Napoli: tachigrafi alterati e 7 patenti ritirate

PUBBLICITÀ

Gli agenti del Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Locale congiuntamente a personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti appartenente alla DGT (Direzione Generale Territoriale) del Sud e alla Divisione 7 “Autotrasporto” presso la DGSSA (Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e Autotrasporto) , hanno effettuato un’operazione di controllo del trasporto merci nella periferia orientale di Napoli.

Sono stati controllati oltre 30 mezzi pesanti tra autoarticolati ed autotreni, portando al ritiro di ben 7 patenti di guida ed all’accertamento di numerose violazioni: in 3 casi sono state rilevate e sanzionate alterazioni del tachigrafo, in altri 2 il dispositivo è risultato non conforme alle prescrizioni in quanto non sottoposto alla prevista verifica periodica, 3 conducenti sono risultati inosservanti delle disposizioni comunitarie sui tempi di guida e di riposo ed in particolare ad un vettore bulgaro sono state ritirate patente e carta di circolazione ed è stato imposto un riposo forzato di 45 ore.

Altre violazioni sono state accertate in relazione ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli e 3 mezzi pesanti hanno evidenziato uno stato di usura degli pneumatici gravemente pregiudizievole alla sicurezza stradale.

Inoltre un veicolo per trasporti eccezionali è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi, mentre un conducente 66enne di un autotreno di 40 tonnellate dai controlli effettuati è risultato privo del prescritto attestato medico annuale.

