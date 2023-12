Tassa sui passi carrai, è caos a Giugliano: lunedì conferenza stampa del sindaco Pirozzi

PUBBLICITÀ

In città non si parla d’altro. Gli avvisi di pagamento sui passi carrabili che stanno arrivando da parte di Municipia ai cittadini di Giugliano in questi giorni hanno acceso un vespaio di polemiche. Sia sui social network che in città sono centinaia i contribuenti che lamentano l’inaspettato arrivo della richiesta di pagamento per il 2021 e il 2022.

Municipia, la società che si occupa della riscossione tributi per il Comune, ha inviato circa 5mila accertamenti per il primo anno e quasi 6mila per il secondo. Già ieri gli uffici tributi di via Palumbo sono stati presi d’assalto da cittadini infuriati per quella che è stata ribattezzata “la stangata di Natale”.

Le cartelle pazze, frutto di regolamenti, determine e delibere che vanno dal 2020 ad oggi, stanno arrivando anche a chi non sarebbe deputato a pagare. Diversi cittadini hanno denunciato di aver ricevuto il bollettino nonostante siano residenti in strade private. Addirittura ad altri sono stati sbagliati gli indirizzi delle proprietà. “Mi sono stati notificati due pagamenti, di cui uno per una proprietà in via Colonne che io non ho” spiega una signora. Dopo un censimento fatto in questi mesi, Municipia avrebbe inviato dunque a chiunque la cartella, a prescindere da passi carrai in strade pubbliche o private, proprietari o affittuari. Un pasticcio che ha già scatenato il caos agli uffici, che presumibilmente saranno presi ancor più d’assalto la prossima settimana quando gli avvisi giungeranno anche ad altri contribuenti.

L’intervento del sindaco di Giugliano

“Lunedì mattina alle ore 12 terró al Comune una conferenza stampa sulla questione dei passi carrabili per fare chiarezza e spiegare gli interventi dell’amministrazione.Negli ultimi giorni non si parla d’altro che della questione della tassa sui passi carrabili. Voglio chiarire innanzitutto una cosa: quest’Amministrazione non ha colpe. Anzi da quando abbiamo saputo della vicenda ci siamo mossi per trovare una soluzione adeguata per i cittadini“, spiega il sindaco Pirozzi.

“Tutto l’iter è stato completato dal commissario prefettizio in piena campagna elettorale. A subire le conseguenze di questa situazione, però siamo noi. Nonostante non abbiamo alcuna responsabilità, ci siamo comunque messi in moto per cercare una soluzione. Siamo sempre vicini alle esigenze dei nostri cittadini. Speriamo di trovare una soluzione che possa risolvere una questione che sta diventando spinosa. Ho incontrato il sindaco Pirozzi e mi ha assicurato che anche lui è intenzionato ad andare sino in fondo alla questione e di voler cercare di aiutare i giuglianesi penalizzati da disguidi di cui non abbiamo responsabilità!“. Queste le parole di Salvatore Pezzella consigliere comunale M5S.