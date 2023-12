Un’altra rapina nel traffico tra Casoria e Casavatore, il racconto della vittima: “Ci hanno puntato le pistole in faccia”

PUBBLICITÀ

Ancora rapinatori in azione sulla Circumvallazione esterna, ieri un altro raid è avvenuto tra Casoria e Casavatore. In azione forse la stessa banda che da settimane sta mettendo a ferro e fuoco l’area a Nord di Napoli. Anche questa volta hanno agito nel traffico, come racconta Antonio Riccardo, noto truccatore dei vip, vittima del raid di ieri. “Ero in auto con mia nipote, tornando da Potenza sono uscito dall’autostrada a Casoria quando all’improvviso 4 persone a bordo di due scooter mi hanno accerchiato mentre ero fermo nel traffico. Uno a destra e l’altro a sinistra. Pistole in pugno mi hanno minacciato, chiedendomi di consegnare l’orologio che io non avevo.

Mi hanno puntato la pistola in fronte ed in auto con me c’era anche mia nipote. Col calcio della pistola hanno distrutto i due vetri, poi mi hanno ancora minacciato. Si sono presi la borsa contenenti i soldi e il braccialetto ‘tennis’ di mia nipote. E’ stato terribile”, racconta Antonio, ancora scosso per l’accaduto. “I danni si aggirano sui 5mila euro, hanno danneggiato la mia Merceces GLA200. Sto ancora sotto choc, anche per mia nipote che ha subito quest’enorme spavento”. La ragazzina è stata ferita dalle scheggie del vetro ed è stata portata in ospedale.

PUBBLICITÀ

Poco dopo anche un altro automobilista è stato rapinato della fede.