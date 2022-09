Tenta di uccidere la vicina a coltellate, 56enne arrestata in Campania. I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto una 56enne di Frigento per tentato omicidio. È accaduto nella serata di ieri a Frigento: armata di accetta, la donna, verosimilmente per motivi riconducibili a dissidi di vicinato, ha aggredito una 60enne che, prima di scendere dall’auto appena parcheggiata nei pressi della propria abitazione, è stata raggiunta da numerosi fendenti in varie parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano. Gravemente ferita, la malcapitata è stata trasportata dal 118 all’ospedale di Ariano Irpino. In nottata la 56enne è stata tratta in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, tradotta alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.