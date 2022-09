Melito. Rdc e raccolta differenziata, il sindaco Mottola al M5S: “Scusarmi? E di cosa. Non comprendo la polemica”

Il sindaco Luciano Mottola risponde al polverone alzatosi dopo “l’avvertimento” comparso tra le strade di Melito su reddito di cittadinanza e raccolta differenziata. Polemiche anche dal M5S. Il sindaco di Melito ha infatti deciso di attuare una misura nei confronti di chi non rispetterà il calendario per la raccolta rifiuti. In particolare ha reso noti i provvedimenti che verranno presi nel caso in cui a non rispettare la raccolta differenziata sia un percettore di rdc.

“Si fa presente a tutti i percettori di RdC che, ai sensi del decreto legge n4 del 28/01/2019, chi dovesse essere sorpreso a sversare rifiuti in strada o inosservanza del vigente calendario di conferimento oltre ad essere sanzionato ai sensi della legge, sarà segnalato all’Inps per la decadenza del reddito di cittadinanza“. Questo il manifesto, seguito dal calendario per la raccolta rifiuti, firmato dal sindaco Luciano Mottola e dal Responsabile Servizi Sociali, Pellecchia. A seguito della “pubblicazione” del manifesto sono però giunte le prime critiche, la risposta del sindaco Mottola non tarda però ad arrivare.

La decisione dell’amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mottola ha fatto infatti storcere il naso ad alcuni. Primi su tutti il ‘M5s Melito’. Sulla pagina Facebook del partito infatti si può leggere il: “condanno fortemente questo accanimento nei confronti dei beneficiari della misura” della Senatrice Castellone. Il M5s sostiene infatti che la legge citata non preveda tale sanzione. A seguito di tali dichiarazioni il Movimento chiede infatti al sindaco Mottola non solo di ritirare il provvedimento ma anche delle scuse.

La risposta del sindaco Luciano Mottola

Non tarda ad arrivare la risposta del sindaco Mottola che, sicuro delle sue scelte e ragioni, non è intenzionato a fare un passo indietro. “Scusarmi? E di cosa. Non comprendo la polemica” dice infatti Mottola. “Nel momento in cui accerteremo l’infrazione manderemo il tutto agli organi competenti che decideranno” continua poi. “Lo scandalo per me è un altro. E’ quello delle amministrazioni, come quelle targate Pd-M5s, che non utilizzano i percettori del reddito per opere di pubblica utilità” conclude.