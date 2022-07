Tenta di sfuggire ai carabinieri saltando sui tetti, arrestato in strada a Caivano

Le porte e le finestre venivano bloccate dai carabinieri e, quindi, l’unica via di fuga era il tetto. Umberto Di Micco si trovava ai domiciliari nella sua abitazione di Via Atellana, ma aveva con sé droga per una fiorente attività di spaccio. I carabinieri della sezione operativa e della stazione di Caivano hanno bussano alla sua porta, ma lui ha deciso di fuggire. Di tetto in tetto, tra le palazzine adiacenti prova a darsela a gambe e intanto si liberava della cocaina che avrebbe dovuto smerciare. Si trattava di 17 dosi, recuperate dai militari.

La sua corsa è durata molto poco, infatti, è stato accerchiato dai carabinieri che erano in strada. Una volta al sicuro il fuggitivo, i militari hanno rinvenuto nel suo appartamento materiale per il confezionamento delle dosi, 2 cellulari e 550 euro in contante ritenuto provento illecito. Di Micco è ora in carcere e dovrà rispondere di evasione e detenzione di droga a fini di spaccio

IL VIDEO DEL BLITZ

Non solo questo nel bilancio di un servizio alto impatto svolto nel comune di Caivano dai militari della neonata compagnia.

Anche il Parco Verde e il rione Iacp sono stati presidiati con posti di blocco e perquisizioni. Sono state decine di persone identificate, molte di queste nei loro veicoli. Infatti sono state elevate multe salate ad automobilisti e motociclisti incoscienti. Finisce nei guai anche il 39enne Aniello Morlando nella palazzina C6. Nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto una piccola piantagione di marijuana casalinga: 6 piante alte circa 1 metro e mezzo, coltivate nel suo giardino.

Nell’appartamento anche due panetti di hashish, 426 dosi di eroina e 14 grammi di cocaina. E poi materiale per il confezionamento e 389 euro in contante ritenuto provento illecito.

Lungo il perimetro della casa, un sistema di videocamere installate per scongiurare visite a sorpresa delle forze dell’ordine. Anche Morlando è in carcere, in attesa di giudizio.

GLI ALTRI CONTROLLI

Inoltre i militari hanno rinvenuto una busta contenente 66 grammi di cocaina già suddivisa nel Parco Verde. Il sequestro è a carico di ignoti è stato effettuato. Durante il servizio in via Cinquevie, a pochi passi dal campo nomadi, è stata sequestrata una discarica abusiva di circa 1500 mq. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.