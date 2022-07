Tentano di rubare la Smart al Vomero, 3 arresti tra Secondigliano e Mugnano

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giugliano in Campania impegnati da tempo in un’attività di indagine volta al contrasto del fenomeno di furti di auto hanno arrestato a Napoli nel quartiere Vomero Francesco Liccardo Grasso, 52enne di Mugnano, Gianluigi Molfetta e Massimo Russo rispettivamente di 30 e 50 anni di Secondigliano.

Sorpresi a rubare una Smart a via Aniello Falcone al Vomero, i carabinieri arrestano due dei tre pregiudicati

Sono tutti già noti alle forze ordine e risponderanno di tentato furto di un’autovettura. I militari, durante un appostamento, notano verso le 23 che Molfetta e Russo – scesi da una auto guidata da Liccardo – forzano la portiera di una Smart per poi entrare al suo interno. I due tentano di mettere in moto l’auto parcheggiata in via Aniello Falcone al Vomero con un dispositivo elettronico capace di interferire con la centralina dell’auto.

I militari hanno catturato il terzo complice nella propria abitazione

Intervengono i militari e bloccano i due che avevano tentato di fuggire, dopo il tentativo di furto d’auto. Dopodichè, hanno catturato Liccardo poco più tardi presso la sua abitazione dove si era nascosto dopo essere fuggito. I 3 arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. (Il Mattino)