Giugliano e Secondigliano piangono Marco, il 21enne muore in ospedale

Aveva solo 21 anni Marco Salvatore Gervasio, il giovane deceduto lo scorso 16 luglio al pronto soccorso dell’ospedale di Polistena (Calabria) in circostanze ancora da chiarire. Come riporta lacnews24.it, in seguito all’avvio dell’indagine, 4 medici sono stati iscritti al registro degli indagati. A seguito della vicenda, l’Asp di Reggio Calabria aveva avviato verifiche interne.

Marco Salvatore Gervasio è morto dopo 2 giorni di ricovero. Era giunto al pronto soccorso per aver ingerito dei farmaci. I genitori del giovane, originari di Secondigliano e Giugliano, chiedono giustizia e quindi di far luce su quanto accaduto. Il pm ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane al fine di stabilire la modalità, la causa e i mezzi che hanno portato al tragico epilogo. Luce dunque sul rispetto dei protocolli e l’eventuale responsabilità dei medici che si sono avvicendati nelle cure prestate nelle ore in cui è stato ricoverato.

I funerali si terranno alle 11 di domani alla chiesa di San Pio X a Giugliano.