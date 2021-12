Tenta l’estorsione su un cantiere in provincia di Napoli, blitz dei carabinieri

Ieri pomeriggio a Casalnuovo i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato in flagranza di reato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso Giovanni Sandomenico, 38enne di Volla. L’uomo, nella giornata precedente, si era recato a Casalnuovo presso un cantiere edile di un imprenditore casertano. Pretendeva di parlare con l’imprenditore con l’evidente scopo estorsivo. La vittima, però, ha avuto il coraggio di denunciare immediatamente quanto fosse avvenuto ai Carabinieri.

I militari, insieme a quelli della locale tenenza, hanno organizzato un servizio ad hoc presso il cantiere e così hanno bloccato ed arrestato il 38enne che voleva 20mila euro. Perquisito, è stato trovato in possesso della somma contante di più di 4mila euro ed ora sono in corso indagini per ricostruire la “storia” di quel denaro che è stato sequestrato. L’arrestato è stato condotto al carcere di Secondigliano a disposizione dell’autorità giudiziaria.