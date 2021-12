Pusher sotto minaccia per un debito di droga, scarcerato Esposito

Condannato in primo grado viene scarcerato. E’ questa la decisione presa dalla Corte d’Assise di Napoli (III sezione) che ha disposto la scarcerazione di Salvatore Esposito rilegandolo agli arresti domiciliari, dopo aver, nel luglio scorso riformato la sentenza di condanna inflitta in primo grado a 18 anni di reclusione. L’uomo era stato arrestato nel 2019 con l’accusa di sequestro di persona con finalità estorsiva e condannato dal gip di Napoli alla pena di 18 anni di reclusione.

Secondo l’accusa Esposito, unitamente ad altri due soggetti, avrebbe violentemente picchiato la persona offesa per un debito di droga e poi trattenuto la stessa presso la sua abitazione la moglie di quest’ultimo con la minaccia di ucciderla se non avesse appianato il debito di droga. I giudici nel luglio scorso, assolvevano Esposito dal reato di sequestro di persona condannandolo unicamente per l’estorsione riducendo la pena di 12 anni ed infine, accogliendo in pieno l’istanza di scarcerazione avanzata dai suoi difensori, gli avvocati Dario Carmine Procentese e Daniela Donisi, ne ha disposto la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, condividendo l’assunto difensivo dell’attenuazione delle esigenze cautelari.