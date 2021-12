Napoli, il miracolo è compiuto: si è sciolto il sangue di San Gennaro

San Gennaro ha sciolto il sangue! Il miracolo laico di dicembre s’è compiuto (in extremis). Si è sciolto alle 18 il sangue di San Gennaro. Un lungo applauso nel Duomo di Napoli e lo sventolio del tradizionale fazzoletto bianco hanno chiuso una lunga giornata di preghiera nel Duomo di Napoli.

Alle 9 la cassaforte del Tesoro di San Gennaro era stata aperta, ma il sangue non era liquefatto; attesa per tutta la giornata. Fedeli in preghiera, arrivati nel Duomo per assistere al prodigio che si ripete tre volte in tre date dell’anno (il 19 settembre, nel sabato precedente la prima domenica di maggio e il 16 dicembre).

Il 16 dicembre dell’anno scorso il sangue non si sciolse.