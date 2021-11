Teresanna Pugliese torna ad Uomini e Donne, il retroscena: “Francesco Monte ha rifiutato l’invito”

Francesco Monte si è rifiutato di correre il rischio di incrociare Teresanna Pugliese all’interno degli studi di Uomini e Donne. A rivelarlo è l’autrice del format del reality di Canale 5, Raffaella Mennoia. Quest’ultima l’ha dichiarato proprio nella puntata odierna di Uomini e Donne con ospite Teresanna Pugliese. L’ex tronista è stata chiamata da Maria De Filippi per tornare in studio per promuovere l’ultima fatica letteraria di Raffaella Mennoia.

“Non tornavo in questo studio da dieci anni, è tutto cambiato ma c’è nell’aria qualcosa, sono molto emozionata”, ha confessato. Su domanda diretta in merito a Francesco Monte, Teresanna ha aggiunto: “Mai più visto, giuro, ovviamente lui ha saputo di me ed io ho saputo di lui. Ma Francesco mai più visto, mai più sentito“. Questo è quanto riportato da Biccy.it

La rivelazione: “Francesco Monte si è rifiutato di incrociare Teresanna Pugliese”

“Teresanna e Francesco oggi hanno rischiato di incontrarsi perché Francesco è a Roma e voleva tornare qua negli studi per prendere il mio libro. Quando però gli ho detto che ci sarebbe stata anche Teresanna – spiega la Mennoia – mi ha risposto ‘no allora meglio che non venga’, lo ha fatto per rispetto di lei e di suo marito, credo“.