Marano, busta con proiettili al Comune: aperta un’indagine

Una busta contenente alcuni proiettili è stata recapitata questa mattina al Comune di Marano, commissariato il 18 giugno scorso dal Prefetto di Napoli per sospetta infIltrazione della criminalità organizzata.

“Quello che è accaduto questa mattina nella sede del Comune di Marano è un atto vergognoso che mostra quanto sia difficile il lavoro della triade commissariale insediata da già cinque mesi per lavorare ad un progetto di legalità e trasparenza all’interno del Comune.” Con queste parole CGILFP, CISLFP e UILFPL esprimono la piena solidarietà e vicinanza alla Commissione Straordinaria e a tutti i dipendenti di suddetta amministrazione che ogni giorno forniscono servizi ai cittadini, operando in un contesto complesso come quello dell’area nord di Napoli.