Torna l’incubo meningite, Aureliana morta a 24 anni dopo la discoteca: «Attenzione a febbre alta»

Aureliana Del Rio, studentessa di 24 anni, è morta per meningite nella notte tra giovedì e venerdì. La scomparsa della giovane ha gettato nello sconforto la comunità di Anela, in provincia di Sassari, dove Aureliana era nata e viveva prima di trasferirsi nel capoluogo per gli studi. Sabato sono stati celebrati i suoi funerali e indetta una giornata di lutto cittadino, mentre sono tantissimi sui social quanti la ricordano, alcuni attraverso le fotografie che la ragazza amava scattare.

In seguito alla morte della giovane per un’infezione da meningite sepsi meningococcica è scattata la profilassi di parenti e amici, ed è stata lanciata un’allerta dalla Ats Sardegna e Assl Sassari poiché Aureliana aveva trascorso alcune ore in una discoteca nel Comune di San Teodoro nella sera del sabato. «La discoteca in questione è all’aperto, fattore che riduce sensibilmente le possibilità di un eventuale contagio rispetto ai locali coperti dotati di un sistema di areazione e ventilazione controllata – osservano – Pertanto sono stati individuati e sottoposti a profilassi farmacologica i contatti più stretti, amici e familiari, che hanno trascorso sia la notte in discoteca sia i giorni successivi in compagnia della ragazza».

«Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, oltre ad aver avvisato l’Amministrazione Comunale di San Teodoro, ha allertato i medici di medicina generale e i medici del pronto soccorso chiedendo loro la massima attenzione rispetto ai casi febbrili che si possano presentare nei prossimi cinque giorni sulle persone che hanno frequentato lo stesso locale nella notte tra sabato e domenica», continuano Ats Sardegna e Assl Sassari ricordando che «il batterio della meningite è un microrganismo che si trasmette per via interumana in caso di rapporti stretti e/o prolungati (per rapporti stretti si intende una convivenza di ore nello stesso ambiente chiuso come tra familiari, colleghi di lavoro o compagni di scuola».