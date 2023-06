Bimba di 7 anni travolta dall’onda, addio alla piccola Isabel

PUBBLICITÀ

Travolta da un’onda, arresto cardiocircolatorio. Tutto sotto gli occhi del padre e del cuginetto. È morta così, annegata, la piccola Isabel, 7 anni, a Lido di Classe, Ravenna. Ricoverata ieri, stamattina non ce l’ha fatta.

Isabel Zanichelli annegata a 7 anni

Doveva essere una normale giornata di mare, come ne facciamo tutti. ma non è stato così. Ieri mattina Isabel Zanichelli è annegata, dopo essere stata travolta da un’onda alta, sul litorale ravennate. Si era spinta un po’ troppo al largo, in compagnia del padre e del cuginetto.

Qualche richiamo, poi immediatamente Isabel è scomparsa in acqua. Si sono immediatamente mossi i bagnini, che l’hanno portata a riva priva di coscienza; poi una dottoressa e un funzionario del 118, entrambi non in servizio, che hanno provato a rianimarla per una decina di minuti. A questo punto sono arrivati i soccorsi, che l’hanno trasferita prima all’ospedale di Ravenna, poi a Bologna. Proprio qui a nel capoluogo emiliano, stamattina, non c’è stato più nulla da fare.

Le parole dei compaesani

La piccola Isabel era originaria del paese di Bagnolo in Piano, piccolo comune in provincia di Reggio Emilia. Avrebbe dovuto iniziare a settembre la seconda elementare. Lascia papà Enzo, che ha assistito alla morte sotto i suoi stessi occhi, e mamma Ulyana.

Questo il comunicato sui social del sindaco di Bagnolo Gianluca Paoli: “Sgomento. È quello che oggi, come mai prima, proviamo per la morte, improvvisa e assurda, della piccola Isabel. Un incidente avvenuto in un contesto di divertimento, quando la spensieratezza delle vacanze e la bellezza dell’essere al mare non dovrebbero mai lasciare spazio a una simile tragedia. Non ci sono parole per esprimere il cordoglio di un intero paese per il dolore che stanno provando papà Enzo e mamma Ulyana. L’Amministrazione comunale si stringe ai genitori, agli amici e a tutti coloro che volevano bene alla piccola Isabel”.