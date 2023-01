Tutto pronto per la Merola Cruise, una crociera dedicata al re della sceneggiata partenopea

Pubblicità

Una crociera dedicata al re della sceneggiata partenopea. Così le note dell’indimenticabile Mario Merola risuonano tra le onde del Mare Mediterraneo. Per un intreccio unico tra cultura, storia e tradizione che proietta Napoli verso orizzonti sempre più lontani. L’appuntamento è dal 15 al 22 marzo 2023. Quando dal porto di Napoli partirà il Merola Cruise. Una «crociera meroliana», a bordo dell’incantevole Msc Bellissima, interamente dedicata all’indimenticabile voce del popolo napoletano. Un viaggio, lungo 8 giorni e sette notti, all’insegna della musica e del teatro che ripercorrerà la vita di Merola toccando, tramite diverse tappe, le città di: Palma de Maiorca, Barcellona, Marsiglia, Genova e La Spezia.

Protagonista, e non poteva essere diversamente, Francesco Merola, figlio d’arte, voce e aspetto che spezzano il fiato, tanto ricordano da vicino quelli del papà. Lui sarà al centro di uno spettacolo scritto da Federico Vacalebre, “Merola canta Merola”, intonando il repertorio del grande Mario tra le pagine del racconto della sua vita, pubblica e privata, affidato all’attrice Marianna Mercurio.

Pubblicità

Ma tutto, a bordo, per chi seguirà la Merola Cruise, sarà meroliano: meroliana una cena, dedicata alla gastronomia verace così cara all’interprete di “È bello ’o magnà”; meroliana una serata dedicata alla canzone napoletana classica ma nell’accezione di Libero Bovio, l’autore prediletto dall’interprete di “Zappatore”; meroliana una serata dedicata alle canzoni napoletane lanciate dal signore della sceneggiata, da “Chiamate Napoli 081” a “Cient’anne” o “L’urdermo emigrante”.

Repertori da riprendere e rilanciare, senza mai scimmiottare lo stile inimitabile di Merola: per questo il direttore artistico Federico Vacalebre ha costruito i due spettacoli (quello boviano e quello più “moderno”) evitando voci “imitative”, anzi, scegliendole soprattutto femminili. Alla Merola Cruise parteciperanno M’Barka Ben Taleb, tunisina di Napoli, vista al cinema accanto a John Turturro, Woody Allen e Sharon Stone; Maryam Tancredi, vincitrice dell’edizione 2018 di “The voice of Italy”, Sara Tramma, cantautrice lanciata sul fronte del folk da Eugenio Bennato. Nel cast anche Alberto Selly, conosciuto soprattutto per i suoi tormentoni come “’O ballo d’o cavallo” e qui in veste che per molti sarà inedita. Merola Cruise è realizzare in collaborazione con ‘A Figlia d’’o Marenaro e Prota Srl.

Una settimana a bordo della nave MSC Bellissima che salperà il 15 marzo 2023 dal Porto di Napoli. Oltre ai momenti di spettacoli, in sette giorni, sarà dato spazio a talk show, aperitivi e conferenze dedicati a Mario Merola. Prenotazioni: www.merolacruise.it

Ricco e articolato il programma di viaggio, non interamente svelato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, per “non rovinare le sorprese ai viaggiatori”. Di certo ci sarà Francesco Merola che racconterà i luoghi di Napoli più cari al padre, il ricordo più importante e anche qualcosa della cucina di famiglia.