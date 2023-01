Cuccioli con orecchie e code tagliate, blitz dei Nas nei canili di Napoli e provincia

Pubblicità

Una vasta operazione quella condotta dai Carabinieri e dai Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità), in coordinazione con il Ministero della Salute, nei canili e gattili pubblici di tutta Italia, con lo scopo di tutelare e salvaguardare la salute degli animali.

Controlli anche nel territorio di Napoli e provincia, dove i militari dell’Arma hanno salvato 62 cani, mentre cinque persone sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria. Sono state elevate, inoltre, anche multe per un totale di 8mila euro.

A riportarlo, l’Ansa.

Controlli nei canili di Napoli e provincia

In particolare, in un canile della provincia di Napoli, sono state sequestrati 16 cani di varie razze (Labrador, Chihuahua, Spitz di Pomerania), in quanto trovati denutriti e in stato di abbandono, nonché in pessime condizioni igienico-sanitarie.

Il titolare è stato denunciato e gli è stata contestata anche l’omessa procedura di attivazione dell’allevamento nonché la mancata registrazione degli animali mediante microchip: per questo, ha ricevuto sanzioni per un totale di 8mila euro.

I Nas di Napoli, ancora nella provincia partenopea, hanno poi individuato, in un fondo privato, un canile completamente abusivo: all’interno erano 49 gli animali che vi erano detenuti senza autorizzazione. Nell’area è stato inoltre individuato materiale di risulta proveniente da opere di demolizione. Tre persone, ossia i due proprietari del terreno e il gestore del canile, sono state denunciate.

Infine, ancora nella provincia partenopea, i militari hanno controllato un canile provato gestito da un’associazione. Qui sono stati sequestrati 7 cani poiché gli erano state tagliate, senza alcuna ragione, le orecchie e le code. I carabinieri hanno così denunciato il direttore sanitario del canile.