Verso il derby Turris-Giugliano: perfetta parità nei 9 precedenti

Domenica 29 gennaio torna il derby Turris – Giugliano. Sarà la decima volta che le due compagini si affronteranno. I nove precedenti sono in perfetta parità con 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte a testa. Nelle gare disputate al comunale “Amerigo Liguori”, invece, sono in vantaggio i corallini che hanno dalla loro 2 vittorie e 2 pareggi. Il primo incontro risale al lontano 16 febbraio 1952 ed era il Campionato Promozione Interregionale, l’attuale serie D. L’ultimo si disputò il 6 maggio 2001 e le due squadre partecipavano al Campionato di serie C2.

Ecco i tabellini dei quattro precedenti incontri disputati a Torre del Greco:

Campionato Promozione Interregionale – Girone “M”

10-02-1952 – 18^ giornata – Turris – Giugliano 3-1

Turris: Pipan, Capolino, Pastore II, Gianolli, Santamaria, De Caprio, Grilli, Dal Miglio, Fantozzi, Manola, Andreoli. Allenatore: Busiello

Giugliano: Bottoni, Cerciello, Cibelli, Lombardi, Pisa, De Paola, De Cristofaro, Paudice, Marotta, Buccioli, D’Alia. Allenatore: Gerbi

Arbitro: Grillo di Afragola

Reti: 5’ Fantozzi (T), 64’ Marotta (G), 81’ e 89’ De Caprio (T).

Note: al 79’ espulso Andreoli (T). Angoli: 3-0 per la Turris

Campionato serie C2 1998/1999

21-10-1998 – 4^ giornata Turris-Giugliano 2-2

Turris: Mugnai, Vitiello, Cunti, Dell’Oglio, Ferraro, Schettini, De Santis, Costantini (73’ Liguori), Acampora (77’ Lattanzi), Rizzioli, De Carolis (55’ D’Antò). A Disposizione: Tavani, Sugoni, Torlo, Manzo. Allenatore: Strino

Giugliano: Mezzacapo, Bocchino, Barbini, Monti, Grasso, Schettini, Pisani, Cerbone, Campilongo (86’ Rogazzo), Gerundini (46’ Bozetti), Farinelli (90’ Iscaro). A Disposizione: Abbatiello, Zavarone, De Carlo, Fecarotta. Allenatore: Ricciardi

Arbitro: Cenni di Imola

Reti: 13’ De Santis (T), 64’ Bozzetti (G), 83’ Lattanzi (T), 85’ Monti (G).

Note: Giornata di sole, terreno in butte condizioni. La gara doveva essere giocata il 27/09/1998 ma non fu disputata per ordine pubblico vietata dal Prefetto di Napoli. La Turris nel secondo tempo ha fallito un calcio di rigore con Acampora. Ammoniti: Vitiello (T), Dell’Oglio (T), Schettini (T), De Carolis (T), Farinelli (G), Barbini (G).

Angoli: 4-3 per la Turris

Campionato serie C2 1999/2000

20-02-2000 – 24^ giornata Turris-Giugliano 0-0

Turris: Marinacci, Manoni, Manzo, Scala (46’ Perrotta), Amodio, Caravano (75’ Marcatti), Giacchino, Di Napoli, Galli, Zaini (46’ Stefani), Landini. A Disposizione: Tavani, Bagnara, D’Apice, Langella. Allenatore: Lombardi

Giugliano: Testaferrata, Liberati, Tasca, Vitiello, Siniscalco, Parise (94’ De Carlo), Spocchi, Ferazzoli, Pisani (75’ Napoli), Babuscia, Di Nardo (77’ Barbini). A Disposzione: De Vito, D’Innoceno, Pietrolungo, Bovienzo. Allenatore: Castellucci

Arbitro: Dattilo di Locri

Note: Giornata di sole, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 1.470 di cui 550 ospiti per un incasso di 14.700.000. Espulsi: al 58’ l’allenatore Lombardi per proteste. Al 64’ Babuscia (G) per doppia ammonizione, all’89’ Tavani (T) per proteste. Angoli: 3-1 per la Turris.

Campionato serie C2 2000/2001

06-05-2001 – 33^ giornata – Turris-Giugliano 2-0

Turris: Maresca, Scala, Manzo, Pinto, Ruggiero, Bertolone, Ragone (84’ Stazi), Camporese, Galli, Rizzioli (62’ Cannalonga), Dell’Orzo (56’ Scarpa). A Disposizione: Montella, Morano, Iavarone, Evacuo. Allenatore: Apuzzo.

Giugliano: Schettino, Siniscalco, De Carlo, Matarangolo (46’ Numerato), Misiti, Caravano, Parise (46’ Fattizo), Condò, Pisani, Balestrrieri, Caliano (77’ Aversano). A Disposizione: Spinetta, Russo, Puca, Longone. Allenatore: Chiancone

Arbitro: Cirone di Palermo

Reti: 45’ Dell’Orzo (T), 48’ Rizzioli (T).

Note: La gara è iniziata con 15’ di ritardo per invasione di campo di un gruppo di tifosi ospiti che hanno divelto un cancello d’ingresso (poi presieduto da un blindato di polizia e numerosi agenti) al rettangolo di gioco dal settore distinti. Spettatori 1.500 circa per un incasso di 10 milioni. Espulsi: al 59’ De Carlo (G) per fallo di reazione, al 78’ Misiti (G) per fallo da tergo. Angoli: 6-5 per la Turris.