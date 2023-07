Un capello si annoda al piede e le blocca la circolazione, bimba di Portici finisce in ospedale

PUBBLICITÀ

Momenti di panico hanno trasformato la permanenza in spiaggia di una mamma e della sua bimba di 9 mesi in un vero e proprio incubo. L’assurda vicenda è iniziata quando al dito del piede della piccola si è attorcigliato un capello. A causa di questo, la circolazione si era bloccata quasi del tutto costringendo il genitore a rivolgersi ai soccorsi.

Terrore in spiaggia: un capello legato al piede le blocca la circolazione

Gli eventi – come riportato da Il Mattino – si sono svolti sulla spiaggia delle Mortelle a Portici. Protagoniste di questo scherzo del destino sono una mamma e la sua bimba di 9 mesi. Mentre le due erano in acqua è accaduto qualcosa di inaspettato. Intanto che si godevano l’acqua fresca e i raggi del sole, la mamma, che teneva avvinghiata a sé la figlia, ha iniziato a notare i turbolenti movimenti che la bimba faceva in modo incontrollato e sofferente. A quel punto, comprendendo che qualcosa non andava, decide di alzarsi notando che il dito del piede della bimba era attorcigliano e compresso da un capello. A causa della morsa, il dito del piede aveva assunto un colore bluastro, parametro tipico provocato dal blocco della circolazione.

L’intervento dei soccorsi

Nonostante, a primo impatto, i fatti che caratterizzano questa insolita vicenda possano apparire poco realistici, subentrano notevoli conferme che affermano la veridicità dei fatti. A fornire tali chiarimenti sono i medici della clinica Villa Betania e dell’ospedale pediatrico Santobono. Questi spiegano che per una bimba di soli 9 mesi anche un semplice capello, constatata la fragilità di quell’età, può costituire fonte di pericolo e bloccare l’afflusso del sangue nel caso in cui il nodo predisposto dal capello sia alquanto resistente. Nonostante i momenti di terrore che hanno caratterizzato quella che doveva essere una giornata di relax tutto si è risolto per il meglio. La piccola è stata portata alla vicina Villa Betania a Ponticelli e poi nel nosocomio specializzato in pediatria al quartiere Vomero di Napoli.