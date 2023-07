Tre lidi occupavano la spiaggia libera del Cilento, scattano gli sgomberi

PUBBLICITÀ

I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro sono stati impegnati in verifiche sugli stabilimenti lungo tutto il litorale da Pisciotta a Sapri. Dunque sono state riscontrate irregolarità in 3 stabilimenti che occupavano una porzione di demanio marittimo con lettini ed ombrelloni ben superiore a quanto concesso. I militari hanno provveduto a sgomberare oltre 1100 metri quadri di arenile nei Comuni di Centola e San Giovanni a Piro, restituendoli alla pubblica fruizione.

I responsabili delle strutture sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per l’abusiva occupazione senza le necessarie autorizzazioni. Inoltre è stata elevata una sanzione di 1032 euro per la mancata predisposizione del locale di primo soccorso presso la struttura balneare e delle relative dotazioni.

I CONTROLLI IN MARE

Al setaccio le aree maggiormente affollate all’interno dell’Area Marina. Durante i controlli il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Camerota ha elevato cinque verbali amministrativi per ancoraggio non consentito, violazioni in materia di noleggio e mancanza dei documenti di bordo, per un totale di 500 euro di sanzioni. Sono state eseguite anche verifiche per garantire il libero accesso al demanio marittimo e la tutela dell’ambiente marino, in seguito alle numerose segnalazioni pervenute alla sala operativa della Guardia Costiera. Tali segnalazioni hanno reso necessario coinvolgere l’ARPAC per effettuare ulteriori campionamenti al fine di tutelare l’ecosistema marino.