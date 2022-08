Un dildo con le ceneri del marito defunto, l’idea per fare l’amore oltre la morte

Un dildo con le ceneri dell’amato perduto per consolare la vedova in eterno. Parliamo di 21 grammi, l’oggetto/opera d’arte creato dall’artista olandese Mark Sturkenboom che gioca con il macabro e rinvigorisce il desiderio sessuale in tarda età attraverso il filtro dell’intuizione artistica. Con una forma che ricorda vagamente il beauty case ma anche gli ingombranti e vibranti apparecchi per l’aerosol 21 grammi si apre con una chiave di ottone placcata oro che può essere indossata dall’acquirente come fosse una collana, e ha incorporato un amplificatore con mini casse per ascoltare la musica proveniente da un iPhone che può essere infilato nell’apposita fessura sul retro dello scatolino. 21 grammi raccoglie inoltre un cassettino dove riporre oggetti dell’amato mortale come un fazzoletto o un foulard, due alette mortuarie a coronare il punto dove può essere riposto un anello regalato dal defunto, e un diffusore di profumo con pompetta da inizio secolo per irrorare l’intero oggetto di profumo.

“21 grammi è un box-memoria che permette ad una vedova di tornare ai ricordi intimi della persona cara perduta”, ha spiegato Sturkenboom. “Dopo il trapasso la mancanza di intimità con quella persona è uno degli aspetti del dolore e del lutto. Questo il principio base che mi ha spinto a creare 21 grammi. L’urna offre la possibilità di conservare ventuno grammi delle ceneri del defunto mostrando l’eterno desiderio della vedova. Potendo avere in una scatola i diversi momenti della vita vissuti insieme alla persona cara che non c’è più, l’odore del suo profumo, la musica ascoltata insieme, facendo rivivere il momento in cui lui ha dato a lei il suo primo anello, si apre una finestra sui momenti passati di amore e intimità”. Il pezzo forte dell’insieme è però il dildo che riposa al centro del box di 21 grammi: all’interno della classica forma in vetro si trova un dildo ancor più piccino placcato oro dove sono contenute le ceneri del defunto, innestato al tappo in ottone che blocca il tutto.

