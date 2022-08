In giro senza assicurazione e ubriachi, scattano le multe ad Ischia. Lo scorso fine settimana gli agenti del locale Commissariato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate dalla “movida” ischitana nei Comuni di Forio, Barano d’Ischia e Ischia, in particolare sul lungomare Cristoforo Colombo, nelle vie Provinciale Maronti, Porto, Roma, in corso Vittorio Colonna e nelle piazze degli Eroi, antica Reggia e San Girolamo.

RAFFICA DI CONTROLLI AD ISCHIA

Nel corso dell’attività sono state identificate 470 persone, controllati 211 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestate 28 violazioni del Codice della Strada per velocità non commisurata, guida senza casco protettivo, mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, circolazione di veicolo nonostante il divieto di sbarco ai residenti in Campania, utilizzo di telefono cellulare durante la guida ed è stata ritirata una patente di guida per sorpasso non consentito.

ALLA GUIDA IN STATO DI EBREZZA

Ancora, i poliziotti hanno denunciato 5 conducenti per guida in stato di ebbrezza e, contestualmente, ritirato le relative patenti di guida. Infine, gli operatori hanno controllato 4 esercizi commerciali, sanzionandone 3, di cui uno per utilizzo di materiale non biodegradabile e mancanza del misuratore del tasso alcolemico, un altro per utilizzo di materiale non biodegradabile, per mancanza del misuratore del tasso alcolemico e per omessa esposizione dei prezzi dei prodotti destinati alla vendita ed il terzo per mancata esibizione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) di ampliamento.