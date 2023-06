Lei lo lascia definitivamente, lui investe l’amica della moglie: “Si era messa tra noi, è colpa sua se non stiamo più insieme”

PUBBLICITÀ

Lei l’aveva denunciato anche in passato per violenze di vario tipo e reati contro il patrimonio. Eppure nonostante quella rottura i due si riavvicinano disponendo un nuovo equilibrio di coppia. Tutto questo ha, però, vita breve. Lei lo lascia definitivamente e lui addebita la motivazione di questa scelta all’amica della moglie. Sulla base di questi presupposti le investe entrambe.

Uccide l’amica della moglie

Dopo la drastica scelta della moglie, l’uomo si abbandona ad un folle istinto omicida. Credendo che la decisione della consorte derivasse dall’intervento dell’amica di lei, pianifica un atto privo di coesione logica e umanità. L’uomo decide di investirla poiché crede abbia rovinato il suo matrimonio. “Se lo meritava, si era intromessa tra di noi e ci ha fatto lasciare”. Questo il contorto ragionamento del 52enne Piero Maurizio Nasca, l’uomo che ha investito e confessato di aver volontariamente ucciso la 69enne Cettina ‘Cetty’ De Bormida, amica della moglie.



Come tutto è iniziato

Secondo la ricostruzione degli eventi, il pensiero di inseguire un’ illusoria e malsana giustizia risale alla mattinata di sabato. In quel giorno l’uomo si era incontrato con la moglie che gli aveva confessato di volersi separare definitivamente. Subito dopo la donna si è allontanata insieme all’amica. A quel punto in preda alla rabbia, l’uomo ha messo in moto la vettura e investito volontariamente le due donne uccidendo l’amica della moglie e ferito gravemente quest’ultima, ora ricoverata all’ospedale San Marco ma non in pericolo di vita.

Subito dopo si è allontanato dalla zona del crimine e ha chiamato i carabinieri aspettando il loro arrivo in auto. Quando le forze dell’ordine giungono sul posto, l’uomo chiede informazioni sulle condizioni delle donne e quando i carabinieri comunicano la morte della 69enne il 52enne tutt’altro che pentito afferma che se lo meritava. A quel punto dopo la confessione i carabinieri l’hanno arrestato . L’uomo è, ad oggi, accusato di omicidio della 69enne e di tentato omicidio nei confronti della moglie.