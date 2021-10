I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato a Soccavo per detenzione di droga a fini di spaccio Luca Battista, 23enne di Pianura già noto alle forze dell’ordine.

I militari stanno percorrendo via dell’Epomeo, è quasi l’una di notte e notano un’auto in sosta. Vogliono controllare i 2 a bordo ma lo sportello anteriore, lato passeggero, si apre all’improvviso. L’auto parte ed il passeggero scappa. I carabinieri decidono di rincorrere il 23enne a piedi che durante la corsa getta un pacchetto di sigarette poi raccolto e sequestrato. L’inseguimento dura poche centinaia di metri. I militari bloccano il giovane, all’interno del pacchetto di bionde 11 grammi di cocaina già pronti per vendita. La perquisizione viene estesa presso l’abitazione di Battista dove vengono rinvenuti e sequestrai altri 2 grammi di cocaina ed una pistola a salve priva del tappo rosso.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.