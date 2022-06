Vergogna a Napoli, rubano cellulare e zaino ai soccorritori del 118

Non c’è tregua per il personale sanitario. Nel pomeriggio di domenica 26 giugno è stato commesso un furto a danno di un’ambulanza del 118.

A denunciare la vicenda è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” attraverso i propri canali social. Alle ore 18.09 l’ambulanza 118 del Chiatamone era intervenuta presso Vico Rosario di Palazzo a Napoli per un paziente Covid positivo. L’equipaggio è stato impegnato per diversi minuti a casa del paziente, una volta rientrati in ambulanza, alle ore 19.30, l’amara scoperta. Sconosciuti avevano prelevato dal mezzo di soccorso il cellulare dell’autista soccorritore e lo zaino dell’infermiere. L’equipaggio ha sporto regolare denuncia.

“Siamo davvero indignati. Già essere dei ladri è indegno ma derubare chi lavora e si danna l‘anima per soccorrere malati, feriti e chi sta male è da vigliacchi. Vogliamo esprimere la nostra solidarietà verso l’intera categoria del personale sanitario che oltre a subire continue aggressioni ora deve vedersela anche con i furti. È una vergogna. Questa categoria ha bisogno di maggiore tutela altrimenti ben presto non avremo più operatori del 118“ ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.