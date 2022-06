Tenta l’estorsione all’imprenditore di Marano, arrestato uomo del clan dei Casalesi

Tenta l’estorsione all’imprenditore, arrestato uomo del clan dei Casalesi. L’amministratore di una società di metalli, con sede a Castel Volturno, abita a Marano e non si è mai piegato alla camorra. Gli uomini pretendevano 5mila euro per poter continuare a lavorare “serenamente” ma lui ha chiesto aiuto ai Carabinieri della locale compagnia. L’appuntamento era per le 20.30 a via San Rocco, avrebbero preso un caffè e saldato il conto.

All’incontro però c’erano anche i militari dell’Arma che sono intervenuti e messo le manette all’estorsore. Si tratta di Giosuè Fioretto, 59enne già noto alle forze dell’ordine e ritenuto contiguo al clan dei Casalesi. L’arrestato risponderà di estorsione aggravata dal metodo mafioso e ora è nel carcere di Secondigliano a disposizione dell’Autorità giudiziaria.