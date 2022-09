Vestita da Regina e con banda musicale, Rita De Crescenzo blocca il traffico per inaugurare il suo negozio ‘Svergognata’

Ancora una volta Rita De Crescenzo è stata protagonista tiktoker nota alle forze dell’ordine ha sfidato le istituzioni fregandosene delle regole. Rita de Crescenzo infatti ha organizzato abusivamente una festa senza alcun permesso bloccando la viabilità bloccando via Benedetto Cairoli e le strade limitrofe a Piazza Garibaldi. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per liberare bus e auto dei residenti bloccate da incivili che avevano attuato la sosta selvaggia creando il caos. Centinaia di persone sono arrivate con gli scooter senza casco e anche con bambini piccoli a seguito bloccando strade e marciapiedi”, denuncia Francesco Emilio Borrelli, consigliere Regionale.

Nei video sui social si vede la Tik Toker sfilare in strada, accolta una folta schiera di fan e curiosi. La tik toker fa ancora parlare di se: traffico paralizzato ritardi nei soccorsi.

Purtroppo torniamo a parlare di Rita De Crescenzo, la tik toker partenopea che ieri ha inaugurato il suo negozio a Corso Garibaldi a Napoli. Diversi equipaggi 118 ci hanno riferito ritardi nell’attraversare quel tratto di strada ,in quanto sono stati numerosi i ”fan” (se così si possono chiamare) che sono accorsi davanti la saracinesca del negozio.

Rita de Crescenzo cavalca l’onda del successo ottenuto sui social, principalmente su Tik Tok, aprendo un negozio di abbigliamento e accessori nel cuore di Napoli. T-shirt, zaini, profumi, diari, borse, cover, teli da mare, il tutto con impressa la sua foto e con la scritta del marchio ‘Svergognata’.

Il negozio è stato inaugurato nel pomeriggio di ieri a Corso Garibaldi. La regina partenopea della piattaforma di videosharing cinese si è presentata vestita in bianco con tanto di mantello e di corona e, accompagnata da due guardie del corpo, è stata accolta da tantissimi follower che l’hanno acclamata come una vera regina tra coriandoli, musica e cori di apprezzamento.

Ovviamente non sono mancate le polemiche ma soprattutto i disagi. L’evento organizzato dalla De Crescenzo, infatti, secondo quanto denuncia sui social la pagina ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’, avrebbe paralizzato il traffico in zona e causato non pochi ritardi nei soccorsi. “Diversi equipaggi 118 ci hanno riferito ritardi nell’attraversare quel tratto di strada, in quanto sono stati numerosi i ‘fan’ (se così si possono chiamare) che sono accorsi davanti la saracinesca del negozio – scrivono -. L’utenza si domanda ancora il perché dei ritardi nei soccorsi, e quando non se lo domanda passano ai fatti aggredendoci! E noi dobbiamo subire tutto questo perché Rita De Crescenzo ha aperto il suo nuovo negozio? Siamo davvero allibiti! Da anni chiediamo tutele per il personale sanitario, oggi chiediamo di applicare la Legge, una manifestazione non autorizzata non rispetta l‘articolo 18 del TULPS”.