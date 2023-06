Via Krupp a Capri, riaperta dopo 9 anni la strada più bella del mondo

PUBBLICITÀ

Dopo nove anni di chiusura per motivi di sicurezza, riapre sabato prossimo a Capri la storica via Krupp, uno dei percorsi più famosi e suggestivi dell'isola. Si tratta di un sentiero scolpito nella roccia che si snoda, tra pini e macchia mediterranea, per oltre un chilometro. Partendo dai Giardini di Augusto fino ad arrivare a Marina Piccola.

La sua realizzazione si deve al magnate tedesco Alfred Friedrich Krupp, terzo della dinastia dei “re dei cannoni” di Essen. Sbarcato a Capri nel 1898 per trovare pace e dedicarsi a una delle sue più grandi passioni: la biologia marina. Inaugurata nel 1902, meta da sempre di visitatori da tutto il mondo, via Krupp è stata chiusa più volte nella sua storia a causa di frane e smottamenti.

L’ultimo stop nove anni fa, dopo la caduta di alcuni massi. Sul tracciato sono stati eseguiti importanti lavori di manutenzione, che ne permettono ora la fruizione in sicurezza. La strada riapre i suoi tornanti sabato 24 giugno alle 17.30. Presenti all’evento: il sindaco di Capri Marino Lembo, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il capo dell’ufficio Culturale dell’ambasciata tedesca in Italia, Andreas Krueger. “Un percorso romantico tanto caro soprattutto ai viaggiatori tedeschi, legati da sempre, per tradizione, alla nostra isola. Riaprire oggi via Krupp – dice il sindaco di Capri – vuol dire restituirle il suo originario valore, come tributo alla bellezza della natura e simbolo di eterna libertà“. In occasione della riapertura di via Krupp si svolge sull’isola, venerdì e sabato prossimi, la rassegna “Capri d’Autore” curata da Valentina Fontana. In programma incontri con il ministro Sangiuliano e con il ministro del Turismo, Daniela Santanché.