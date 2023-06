Dramma per una famiglia napoletana: muore dopo aver mangiato tonno in scatola, altri 2 intossicati

PUBBLICITÀ

Un uomo di 70 anni, rimasto intossiccato dal botulino, è morto mentre era ricoverato in Rianimazione all’ospedale Goretti di Latina. La notizia è stata riportata dal Messaggero. Il caso risale allo scorso venerdì. L’uomo, insieme ad altre tre persone, aveva mangiato del tonno sott’olio che era stato preparato in casa da un’amica.

Con lui erano rimasti intossicatianche la moglie e una coppia di amici che era in vacanza a Formia. Tutti erano stati trasportati all’ospedale Dono Svizzero di Formia con sintomi di un’intossicazione alimentare. Per il 70enne e la moglie il quadro si era aggravato rendendo necessario il tasferimento della coppia all’ospedale di Latina e la somministrazione di un siero antibotulinico. Per l’uomo l’intossicazione è stata però fatale e nella giornata di ieri è deceduto. Resta ricoverata, in condizioni delicate e critiche, la donna, ancora sotto cura

Come lui erano state ricoverate altre tre persone, la moglie di 74 anni e una coppia di amici, anche loro settantenni della provincia di Napoli. Insieme avevano raggiunto il litorale formiano per trascorrere qualche giorno di vacanza al mare. Come ogni anno, una delle due donne, aveva preparato del tonno sott’olio fatto in casa. «Lo faccio da vent’anni, mai avuto problemi» ha raccontato ai medici del Dono Svizzero dove si era presentata con il marito e la coppia di amici. In realtà, tra le conserve alimentari domestiche, quelle fatte con carne e pesce sono le più pericolose.

L’istituto superiore di sanità dice espressamente che si deve evitare di realizzarle. I quattro si erano sentiti male la settimana scorsa, non riuscivano a capire il perché. Dolori generalizzati, una grande spossatezza e soprattutto difficoltà respiratorie. Con il passare delle ore i medici hanno capito che era necessario trasferire tre dei quattro pazienti al Santa Maria Goretti di Latina perché le loro condizioni stavano peggiorando. Il sospetto era che fossero rimasti intossicati dal botulino che aveva contaminato la conserva alimentare. Sospetto confermato poi dagli accertamenti. Al Goretti sono arrivati una coppia e il marito della donna che aveva realizzato il tonno sott’olio. Quest’ultima è rimasta sotto osservazione al Dono Svizzero, mentre il marito è stato ricoverato nel reparto di Medicina d’urgenza del Goretti. Nel reparto di Rianimazione, guidato dal professor Carmine Cosentino, sono finiti invece marito e moglie. Entrambi intubati, entrambi sedati. Le condizioni dell’uomo ieri sono peggiorate drammaticamente. Era cardiopatico, aveva tre bypass e uno shock settico gli è stato fatale. La moglie invece è lievemente migliorata, sta reagendo alle cure. Tutti infatti erano stati curati con il siero iperimmune che era arrivato a Latina dopo la richiesta al ministero della Salute tramite la rete della scorta nazionale antidoti. Purtroppo non è stato sufficiente a salvare la vita al settantenne.