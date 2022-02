[VIDEO]. Sanremo, il fuorionda di Sabrina Ferilli prima di salire sul palco: “Pezzo di m…”

Interroga gli utenti dei social il fuorionda di Sabrina Ferilli catturato da dietro le quinte di Sanremo 2022. Nella parte finale dell’ultima serata si è sentita una frase dell’attrice che nasconderebbe un disagio. Si sente dire «Pezzo de merda», ma non si capisce bene a chi sia rivolto. In un altro sfogo colto dai microfoni ancora accesi la Sabrina nazionale ha detto «Nun ce sto». Ha colpito inoltre quel gesto nei confronti di Amadeus una volta sul palco. Ecco cosa sarebbe successo.

Sanremo 2022, il fuorionda di Sabrina Ferilli

Come scrive Davide Maggio, facendo riferimento anche a un video finito sui social, l’attrice si è lasciata andare a un’esclamazione forte nei confronti di qualcuno proprio mentre Amadeus stava annunciando i premi della critica. E poco prima aveva detto sempre da dietro le quinte «Ma nun ce sto!». Parole che non sono sfuggite ai telespettatori più attenti. Successivamente, l’attrice sembra ritrarre la mano mentre Amadeus gliela chiede.

Cosa sarebbe successo dietro le quinte? Il gesto nei confronti di Amadeus è sembrato la conferma di un diverbio tra loro o semplicemente di un problema riscontrato nella scaletta. Sabrina Ferilli è stata una grande protagonista della serata finale con la sua ironia, autenticità e il suo monologo non banale, mai retorico.

Amadeus: «Nessun nervosismo, era inciampata»

Amadeus, nel corso della conferenza stampa di chiusura del Festival, ha così spiegato l’accaduto: «Con Sabrina Ferilli non c’è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito. Questa espressione che mi dite si sia sentita era riferita sicuramente a qualcosa che accadeva dietro le quinte». E ancora: «Mi hanno scritto ora i miei autori – ha aggiunto poi Amadeus, dopo aver ricevuto un messaggio sul telefono – che lei era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l’aveva con il cavo, non con una persona».