[Video]. Sesso in strada a Bacoli e Pozzuoli, identificata e denunciata la coppia: atti osceni anche davanti ai bimbi

E’ stata individuata e denunciata la focosa coppia che ha dato scalpore nel fine settimana nell’area flegrea. I due sono stati filmati mentre facevano sesso in strada prima a Bacoli e poi a Pozzuoli. Il tutto davanti a decine di persone ed anche bambini.

La coppia è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Sono stati identificati grazie al numero di targa ripreso nei video ma a via Campana sono stati fermati dai Carabinieri.

Tutto è iniziato venerdì sera quando una coppia è stata sorpresa a fare sesso in strada a Bacoli. Entrambi sono stati filmati da alcuni passanti e il loro video è stato pubblicato in rete. Poi avrebbero ripetuto l’amplesso anche in seguito: prima ad Arco Felice e poi in via Campana a Pozzuoli.

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione aveva annunciato una serie conseguenze per i due ‘protagonisti’: «Sta girando sul web il video di una coppia di giovani che, scesi dalla propria auto, a Bacoli, fanno sesso in strada. Saranno denunciati per atti osceni in luogo pubblico. È un fatto indecente. Punto. Permettetemi però di fare una riflessione. Trovo sinceramente ancora più squallido quanti hanno ripreso la scena. Come se fosse uno spettacolo. Facendo diventare il video, virale. Senza pensare di contattare le forze dell’ordine. Senza pensare di fare qualcosa per mettere fine a questo degrado. Ma restando lì, a filmare. Ed a pubblicare addirittura questo video, sui social. Provando pure ad innescare strumentalizzazione politica. Al grido: “Bacoli è abbandonata. Mancano i controlli”. Allucinante. Voglio invece ringraziare il cittadino che ha ripreso quanto accaduto. Ha ripreso la targa dell’auto. E, anziché pubblicare il video su Facebook, l’ha consegnato alle forze dell’ordine. La coppia sarà denunciata. E pagherà le conseguenze di quanto fatto. Punto. Per gli odiatori seriali, rilassatevi. Trovate pace. Un Maalox alla volta».