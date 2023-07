Via i monopattini elettrici da Napoli: Helbiz ritira la flotta dalla città dopo 3 anni

PUBBLICITÀ

Niente più monopattini elettrici a Napoli. Ad annunciarlo è l’azienda di smart mobility Helbiz, che ha deciso di ritirare la sua flotta dopo 3 anni, al termine del periodo di sperimentazione. L’azienda, tra i leader mondiali del settore, ha comunicato che la flotta non sarà più disponibile per il noleggio al Comune di Napoli e ai suoi utenti, ringraziando questi ultimi per aver usufruito del servizio in questi anni.

Helbiz era stata la prima società di monopattini in affitto ad arrivare a Napoli a settembre 2020, con un progetto di sperimentazione nato per far fronte alle esigenze di mobilità e distanziamento durante la pandemia del Covid, quando si cercava di non viaggiare su mezzi pubblici troppo affollati. Progetto prorogato prima fino a luglio 2022, poi al 31 gennaio 2023, quindi al 31 maggio scorso, in vista di una gara pubblica e poi esteso ancora fino all’espletamento del bando del Comune. La sperimentazione dovrebbe concludersi entro il 26 luglio 2023.

Lo scorso gennaio aveva lasciato la società Reby, la seconda arrivata nel capoluogo partenopeo, ed Helbiz era rimasto unico operatore in città. Adesso anche Helbiz ha annunciato che andrà via nei prossimi giorni. Il Comune di Napoli, intanto, ha lanciato un nuovo bando per trovare operatori pronti ad esercitare il servizio fino a giugno 2025. La scadenza delle domande era fissata per il 12 luglio scorso.

“Al bando sono arrivate 10 domande”, spiega l’assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza. “I tempi per l’aggiudicazione? Il bando si è chiuso da poco. Occorre esaminare e giudicare le proposte per scegliere i tre vincitori. Impossibile fare una previsione“.

La Helbiz, intanto, che finora era in regime di proroga ha comunicato al Comune di Napoli che lascerà la città. “Credo che sia per motivi amministrativi“, aggiunge Cosenza. C’è il rischio quindi di un periodo di assenza dei monopattini a Napoli nei prossimi mesi, fino al subentro dei nuovi operatori. Ma il Comune è ottimista. “Helbiz può ripartire anche subito – conclude Cosenza – se risolve la questione amministrativa, in continuità con il servizio che ha dovuto interrompere“.

Sulla vicenda interviene Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti: “Stiamo aspettando che si riunisca la commissione esaminatrice e ci auguriamo che l’azienda o le aziende che offriranno il servizio di trasporto su monopattini a Napoli garantiscano maggiore affidabilità dei mezzi, rispettino tutti i nuovi requisiti di legge, in termini di sicurezza, e soprattutto che mantengano più ordine per le strade e sui marciapiedi cittadini, perché su questo tema, negli ultimi tempi, hanno lasciato molto a desiderare! I marciapiedi sono dei pedoni e non dei monopattini… Vigileremo“.

Ad inizio giugno, intanto, Palazzo San Giacomo ha approvato, con la delibera di giunta 187, le nuove linee di indirizzo per l’affitto dei monopattini: confermato il perimetro all’interno del quale impedire la sosta libera dei predetti dispositivi di micromobilità elettrica. I monopattini potranno circolare solo sulle strade urbane dove è consentita la circolazione dei velocipedi. Non potranno superare la velocità di 20 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Quelli elettrici potranno essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme.

Tra le varie regole da osservare, la circolazione dei monopattini deve avvenire su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due. Gli utenti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo. La circolazione dei dispositivi non è consentita nelle seguenti aree: Borgo Marinari, via San Gregorio Armeno, parchi pubblici cittadini, laddove non espressamente autorizzati da apposito regolamento. La sosta dei dispositivi è consentita prioritariamente negli spazi di sosta destinati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli e nelle rastrelliere, laddove esistenti.