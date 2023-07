Bimbo resta folgorato sulle giostre, corsa al Santobono di Napoli

PUBBLICITÀ

Attimi di paura quelli vissuti sabato scorso a Casagiove. Come riportato da Edizione Caserta, nel corso dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo de Paoli, in città erano state installate, come di consueto, delle giostre per intrattenere i più piccoli. A quanto pare, però, quello che doveva essere un momento di divertimento e spensieratezza si è trasformato in terrore quando un bambino di 9 anni è rimasto folgorato mentre era su una di queste.

Immediato il trasporto all’Ospedale Santobono di Napoli dove i medici l’hanno tenuto tutta la notte in osservazione. Fortunatamente, nella giornata di domenica è stato dimesso. Enorme lo spavento per i genitori.

