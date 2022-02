Chiuso caseificio abusivo a Villaricca, scatta l’ordinanza del Comune

Un caseificio è stato chiuso a Villaricca dopo l’ordinanza emessa dall’ufficio comunale. Inizialmente la polizia metropolitana ha condotto un controllo in un negozio situato in via Consolare Campana. Secondo gli agenti l’attività casearia era esercitata in violazione delle autorizzazione amministrative richieste dall’attuale normativa. La documentazione della polizia, relativa al sequestro amministrativo, è stata trasmessa all’ufficio Suap di Villaricca.

LE ATTIVITA’ NEL CASEIFICIO

Dunque dopo un sopralluogo è stato disposto il sequestro amministrativo dei locali e delle attrezzature. Secondo l’ordinanza comunale la produzione e la vendita di prodotti caseari venivano condotte nonostante i provvedimenti dell’ufficio comunale. Infatti continuava ad esercitare l’attività in violazione dei provvedimenti di trasmessi dal Suap al rappresentante legale. Sarà la polizia municipale a notificare l’ordinanza di chiusura ed eseguire il provvedimento. L’eventuale prosecuzione dell’attività costituisce esercizio abusivo d’attività commerciale con conseguente segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza.