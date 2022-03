Villaricca, rissa alla festa delle donne alla Lanterna. I titolari: “Anche noi vittime”. La lite scoppiata per futili motivi

Stanotte i Carabinieri della Compagnia di Marano sono intervenuti per sedare una rissa scoppiata nel ristorante La Lanterna a Villaricca. I militari sono giunti nella struttura, dopo la segnalazione, calmando i presenti e appurando che poco prima c’era stata un’accesa lite tra i clienti per futili motivi. Al momento le indagini in corso per chiarire la vicenda e le eventuali responsabilità.

Oggi il ristorante La Lanterna ha pubblicato un post in cui ha denunciato di aver subito danni alla struttura: “Buongiorno a tutti, ci teniamo a fare chiarezza sull’accaduto di ieri notte. Purtroppo quello che è accaduto non è derivato in alcun modo da noi. Si è creata una situazione di panico durante la serata per cui si è generato un grande caos. Abbiamo anche noi allertato le forze dell’ordine perché la situazione era ingestibile. Per cui anche noi ci troviamo oggi a dover riaprire con una struttura che risente dei danni provocati ieri e fare il possibile per risolvere tutto al più presto. In questo momento anche noi ci sentiamo vittime di quanto accaduto poiché non era gestibile da parte nostra. Vi ringraziamo per la comprensione e vi invitiamo a non rivolgere a noi le lamentele“.

FESTA DELLA DONNA FINISCE IN RISSA, IL VIDEO DAL RISTORANTE LA LANTERNA

L’evento per la festa della donna, organizzato da La Lanterna, era iniziato senza alcun problema, come dimostrato da molti video postati da alcuni artisti presenti, purtroppo, la rissa si è verificata nella notte. Comunque la struttura, situata sulla Circumvallazione Esterna, aveva disposto un servizio di sicurezza che ha provato a sedere gli animi. Dunque una serata che doveva essere all’insegna dei canti e dei balli è degenerata nel caos. Si tratta di un’occasione persa per le tante donne che attendevano l’evento per poter passare una serata di svago.