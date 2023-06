Vinti oltre 50mila euro in Campania con il Lotto, si fa festa anche a Sant’Antimo

PUBBLICITÀ

Campania a segno con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, centrato un poker di vincite da oltre 50 mila euro: la più alta è arrivata ad Arienzo, in provincia di Caserta, per un valore di 14mila euro, grazie alla combinazione 1-13-58 sulla ruota di Napoli.

Proprio nel capoluogo campano, con gli stessi numeri, è arrivata un’altra vincita da 13.500 euro. Vinti poi 12mila euro a Sant’Antimo e 10.869,57 a Torre Annunziata, entrambe in provincia di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro, per un totale di 512 milioni da inizio anno.

