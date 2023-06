Omicidio-suicidio nel Napoletano, scoperto il motivo dietro la lite

PUBBLICITÀ

Sarebbe riconducibile a una lite tra padre e figlio per questioni di eredità l’omicidio-suicidio avvenuto ieri in via Torino a Mariglianella. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri. La lite è scoppiata in casa di Giuseppe Basso, 79 anni, che dopo avere ucciso il figlio Telesforo Basso, operaio di 53 anni, con precedenti, – accoltellandolo e sparandogli – si è allontanato con la sua auto fino al cimitero di Castello di Cisterna dove poi si tolto la vita con un colpo di pistola alla tempia.

A trovare il cadavere in casa è stato il figlio di Giuseppe, nipote di Telesforo, che ha 23 anni, anche lui operaio come il padre. Il giovane ha subito avvertito i carabinieri che poco dopo hanno trovato anche il nonno suicida. La procura di Nola, che sta coordinando gli accertamenti dei militari dell’arma, ha disposto il trasferimento delle salme nel secondo Policlinico di Napoli dove verranno eseguite le autopsie.

