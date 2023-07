Vinti oltre 51mila euro con il Lotto: festa ad Afragola, Pompei e Castel Volturno

PUBBLICITÀ

Campania protagonista grazie al Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, da segnalare una tripletta in Campania, con vincite complessive per oltre 51mila euro: festa in provincia di Napoli, con un colpo da 22.500 euro ad Afragola e uno da 18mila euro a Pompei, altri 10.869 euro vanno a Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 652,4 milioni dall’inizio dell’anno.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Villaricca festeggia con il Lotto, vinti oltre 12 mila euro Estrazione fortunata per la Campania l’ultima del Lotto e del 10eLotto. La regione ha messo a segno tre vincite nelle province di Napoli e Salerno, per un totale di oltre 30mila euro. Al Lotto, doppia vincita da 12.500 euro ciascuna – sottolinea l’agenzia Agimeg – grazie a due ambi sulla ruota di Napoli. A Nocera Inferiore con i numeri 54 e 63, a Villaricca con i numeri 54 e 90. Al 10eLotto invece vinti 6mila euro sempre in provincia di Salerno, a Castellabate, con sei numeri indovinati in modalità frequente.