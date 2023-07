Nasce un giaguaro allo zoo di Napoli, chiamato Victor in onore di Osimhen

Un cucciolo di giaguaro melanico è nato nello zoo di Napoli, un evento molto raro avvenuto grazie all’unica coppia riproduttiva di giaguaro (Panthera onca) presente oggi in Italia. Il piccolo Victor gode di ottima salute e delle cure parentali di una mamma molto premurosa, Ananga non lo perde di vista un attimo e si occupa di tutte le sue necessità. “Questa specie figura come NT – ricorda lo zoo – che nella classificazione IUCN significa “specie prossima alla minaccia”, la sua sopravvivenza è messa a dura prova dalla frammentazione dell’habitat, per questo motivo si tratta di un evento eccezionale”.

La città di Napoli è sotto l’attenzione di tutto il mondo per due eventi eccezionali: la vittoria dello scudetto, dopo una stagione straordinaria con Luciano Spalletti alla guida della squadra partenopea, e la nascita di un raro giaguaro nero allo Zoo di Napoli. Ma per quale motivo le due vicende sono connesse? Perché il cucciolo, della specie dei felini, è stato chiamato Victor in onore dell’attaccante azzurro, Victor Osimhen, nonché capocannoniere della scorsa Serie A.

Insomma, un altro omaggio alla punta nigeriana che ha regalato grandi gioie al popolo partenopeo grazie alle sue prestazioni. Il piccolo Victor è nato dall’unica coppia riproduttiva di giaguaro (Panthera onca) presente oggi in Italia, gode di ottima salute e delle cure parentali di una mamma molto premurosa, Ananga. Questa mamma giaguaro non perde di vista un attimo il suo piccolo e si occupa di tutte le sue necessità, così come il padre Ares.

Non accadeva da 30 anni un episodio del genere, proprio per questo è considerato raro e significativo. Gli appassionati di animali e del Napoli potranno ammirarlo allo Zoo situato in Viale Kennedy.