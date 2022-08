Violenza all’Ospedale del Mare, guardia giurata presa a pugni dal marito di una paziente

Stanotte gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una guardia giurata la quale ha raccontato che, poco prima, un uomo l’aveva aggredita con dei pugni per futili motivi.

Gli operatori hanno identificato l’aggressore per un 59enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per lesioni personali, violenza e resistenza a incaricato di pubblico servizio.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Ancora violenza in ospedale, personale sanitario aggredito a Napoli e Avellino

Due aggressioni al personale sanitario – una al Moscati di Avellino, l’altra al San Paolo di Napoli – sono state denunciate dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate“, unico osservatorio che raccoglie segnalazioni di tal genere.

Un paziente ubriaco ha aggredito il personale sanitario dell’ospedale San Paolo di Napoli

Altro episodio all’ospedale San Paolo di Napoli, dove “un paziente – racconta il post dell’associazione – ricoverato per ‘stato di ebrezza alcolica’ ha incominciato ad aggredire tutto il personale sanitario e anche un paziente disteso su una barella. Storie di ordinaria follia al nosocomio flegreo“. Numeri precisi sulle aggressioni negli ospedali campani non ve ne sono. “Perché purtroppo noi ci basiamo sulle segnalazioni che ci arrivano dal territorio, e non tutti denunciano”. Spiega Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione nonché medico del 118 in servizio a Pozzuoli. Solo nella città di Napoli si contano da inizio anno 39 aggressioni al personale sanitario. Dal resto della regione sono arrivate una ventina di altre segnalazioni, ma la sensazione è che ne accadano molte di più.