“Un inferno chiamato CTO. Aggressione n.48 Del 2022“. Inizia così il post di denuncia dell’ennesima aggressione in corsia pubblicato sulla pagina Facebook ‘Nessuno tocchi Ippocrate‘.

Il racconto dell’aggressione al CTO sulla pagina ‘Nessuno tocchi Ippocrate’

“Quello che è successo poche ore orsono al CTO di Napoli è davvero terrificante, una vera e proprio ‘spedizione punitiva’ da parte di un manipolo di delinquenti che messo KO ben 5 guardie giurate“. Continua così il racconto: “Dalle prime ricostruzioni sembra che un paziente, il quale aveva già rifiutato il ricovero la notte scorsa, si sia presentato nuovamente stamane al pronto soccorso collinare pretendendo di entrare con priorità su tutti i presenti. Al diniego del personale sanitario l’energumeno ha chiamato rinforzi e pare sia giunta una macchina ‘ripiena’ di parenti che hanno malmenato tutte le guardie giurate presenti seminando il caos anche tra i poveri pazienti che attendevano la visita. Sono intervenute le forze dell’ordine che hanno identificato gli aggressori!”.

Solo pochi mesi fa il Direttore del pronto soccorso Dott. Mario Guarino vantava la sua struttura come pronto soccorso campano “assault free”, ovvero con zero aggressioni. Una definizione che poco si rispecchia nella realtà dei fatti. Realtà in cui, per un membro del personale sanitario, andare a lavoro può significare mettere a rischio la propria vita.