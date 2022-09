Wanda Nara e Icardi, tradimenti e riappacificazioni: la storia della coppia

Dopo che Wanda Nara ha ammesso la loro separazione tramite una storia Instagram, la coppia Nara-Icardi non smetter di far parlare di sè. I due hanno sempre fatto discutere sia il pubblico del gossip che quello del grande calcio italiano, e tutti sanno che hanno avuto una relazione tanto travagliata quanto allo stesso tempo influente. Ripercorriamola.

In principio era l’amore

La loro storia nasce a novembre del 2013. Wanda è in fase di separazione con il compagno di squadra Maxi Lopez quando Icardi si dichiara su Twitter alla showgirl argentina.

Wanda Nara agente e la quiete prima della tempesta

Da lì in poi i due vivono tranquillamente la propria relazione e Wanda si fa notare spesso per interventi legati alla carriera calcistica del fidanzato. Arrivano le accuse di Maradona e i problemi fisici, mentre Mauro si tiene tranquillamente stretti i 3 bambini della relazione precedente della donna. Dopo il matrimonio nel 2014 e la nascita di Francesca prima e Isabella poi, Wanda sancisce, nel 2016, il rapporto con il marito anche in chiave lavorativa, diventando sua agente e portandolo al rinnovo con ingaggio monstre con l’Inter. Arriva poi nel 2018 la consacrazione di Mauro e il gesto d’amore, il bacio alla moglie dopo il suo gol nel derby.

L’addio di Mauro all’Inter e i tradimenti

Le cose iniziano a scricchiolare quando Icardi per alcuni comportamenti fuori dal campo e per la forma precaria viene bersagliato da società (in particolare dal mister Spalletti) e dai tifosi. Il 26 maggio gioca l’ultima con la maglia neroazzurra, prima di far causa alla società per 1,5 milioni e di essere ceduto al PSG.

Come un fulmine a ciel sereno però, Wanda Nara in una storia accusa Icardi di averla tradita: “Hai rovinato un’altra famiglia per una p…” dice la donna togliendo il segui su Instagram a Icardi. Tutto poi sembra misteriosamente risolto con una foto assieme.

La separazione improvvisa tra Wanda Nara e Icardi

Mentre la carriera della punta argentina sembra essere ad una svolta con il trasferimento in Turchia al Galatasaray dopo stagioni opache a Parigi, Wanda spiazza tutti e annuncia la separazione.

Insomma, la storia ha avuto sicuramente alti e bassi, ma lo stesso si potrebbe dire della carriera di Mauro Icardi: un caso o una vita privata troppo invadente? Si vedrà sui campi turchi dove Maurito avrà la possibilità di dimostrare ancora una volta cosa può dare al calcio. Al momento il giocatore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali nè ai giornali nè tantomeno sui social. Un silenzio assenso, quello di Icardi, che lascia ai lettori ed appassionati del gossip ampie interpretazioni.